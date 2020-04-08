В Украине впервые проведут онлайн-суд

8 апреля, 2020, 13:43

Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил заявление о проведении судебного заседания онлайн - без присутствия участников в зале суда в формате видеоконференции с помощью приложения Zoom

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот .

13 апреля в суде будет рассматриваться иск ООО "Трансформ Энерджи " в Киевской таможни Гостаможслужбы о признании противоправными и отмене решений. Истец обосновывает необходимость провести судебное дело в режиме онлайн применением карантинных мероприятий, которые затрудняют и делают невозможным для сторон реализовать свое право на участие в рассмотрении их дела в очном суде.

Суд удовлетворил заявление ООО "Трансформ Энерджи", руководствуясь изменениями, внесенными новым Антикоронавирусним законом . Такое заседание пройдет в формате видеоконференции в приложении Zoom, стороны будут вести судебные прения, не выходя из собственного дома.

В отличие от обычных судебных заседаний, для участия в онлайн-суде всем участникам процесса достаточно иметь компьютер или смартфон с доступом в интернет, которые позволяют передавать аудиосигнал и видеоизображения, установить приложение и иметь идентификатор беседы. Время судебного заседания в Zoom ограничен 40 минутами.