В Украине впервые проведут онлайн-суд
Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот .
13 апреля в суде будет рассматриваться иск ООО "Трансформ Энерджи " в Киевской таможни Гостаможслужбы о признании противоправными и отмене решений. Истец обосновывает необходимость провести судебное дело в режиме онлайн применением карантинных мероприятий, которые затрудняют и делают невозможным для сторон реализовать свое право на участие в рассмотрении их дела в очном суде.
Суд удовлетворил заявление ООО "Трансформ Энерджи", руководствуясь изменениями, внесенными новым Антикоронавирусним законом . Такое заседание пройдет в формате видеоконференции в приложении Zoom, стороны будут вести судебные прения, не выходя из собственного дома.
В отличие от обычных судебных заседаний, для участия в онлайн-суде всем участникам процесса достаточно иметь компьютер или смартфон с доступом в интернет, которые позволяют передавать аудиосигнал и видеоизображения, установить приложение и иметь идентификатор беседы. Время судебного заседания в Zoom ограничен 40 минутами.
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