В США умер самый старый епископ УГКЦ с симптомами коронавируса

8 апреля, 2020, 11:23

В США умер 95-летний епископ Украинской греко-католической церкви, владыка-пенсионер Стефан Сулик

Об этом сообщил митрополит Филадельфийский Борис Гудзяк на своей странице в Facebook.

"Прошу Ваших молитв за нашего митрополита-эмерита Стефана Сулико. Несколько часов назад, 95 - ти летнего владыку Стефана завезли в госпиталь. У него все признаки COVID-19 i все анализы самые серьезные. Врачи оказывают так называемый" comfort care ", - написал Гудзяк .

Позже Владыка Борис сообщил о смерти владыки Сулико.

Митрополит Степан Сулик умер в понедельник, 6 апреля.

Владыка Стефан Сулик совершал служение архиепископа и митрополита в г.. Филадельфия в течение 1980-2000 годов. В ноябре 2000 года Папа Иоанн Павел II принял отречение Стефана Сулико в связи с достижением им возраста 75 лет. До сих пор владыка был самым епископом Украинской греко-католической церкви.

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