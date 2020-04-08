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Espreso.tvОбществоВ "Голосе" требуют продолжения блокирования российских соцсетей

В "Голосе" требуют продолжения блокирования российских соцсетей


фото: agropolit
15 мая заканчивается трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям - "ВКонтакте", "Одноклассники" и другие запрещенные сервисы могут возобновить работу в Украине

Об этом написал в Facebook нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

"Слышал ли кто-то, чтобы Совет нацбезопасности продлил действие решения или хотя бы обсуждалего? Я - нет", - написал он.

Лозинский сообщил, что направил депутатское обращение к президенту, СНБО, Кабмину и СБУ с требованием безотлагательно продлить санкции и блокировку соцсетей страны-агрессора.

"Мы не имеем права способствовать агрессору вести гибридную войну в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах. Каждый заработанный рубль конвертируется в новые пудли и залпы "Градов" в наших защитников на Востоке", - подчеркнул депутат.

 

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