В оккупированном Крыму российские военные заблокировали больницу и цеха "Крымского Титана" из-за COVID-19
Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает РБК-Украина.
Больницу с пациентами закрыли из-за случая коронавируса. Сообщается, что в ночь на 8 апреля заблокировали Центральную городскую больницу Армянска, внутри остаются 124 человека из состава медицинского персонала и около 100 пациентов. Больница будет заблокирована на 14 суток.
На такие меры пошли после того, как здесь лечение проходил человек с диагнозом гипертонический криз, у которого обнаружили COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован после контактов с родственниками, которые вернулись из Москвы.
Кроме того, по имеющейся информации, утром 8 апреля на рабочих местах также были заблокированы работники нескольких цехов завода "Крымский Титан". Для обеспечения блокады привлечены российские военнослужащие.
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Как отмечают в украинском министерстве, блокирование работников на заводе создает опасность всплеска коронавируса в условиях без возможности оказать медицинскую помощь. Также украинская сторона обеспокоена заявлением оккупационной российской администрации о том, что больных коронавирусом военных будут размещать в Севастополе. Для этих целей начали готовить госпитальное судно "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования.
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