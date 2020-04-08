В Одесской области задержали киевлянина, который нарушил самоизоляцию: пытался выехать в Молдову

8 апреля, 2020, 12:51

В Одесской области на украинском-молдавской границе задержан киевлянин, который нарушил режим самоизоляции

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает УНИАН .

Мужчина намеревался пересечь госграницу, но при проверке его паспортных данных было установлено, что информация о нем внесена в специальную базу. Как уточнили в Белгород-Днестровском отделе полиции, эту базу создано в связи с карантином из COVID-19. В нее внесены данные о всех украинцах, которые должны быть на самоизоляции.

"Таким образом, было установлено, что 44-летний киевлянин в конце марта приехал из-за границы и подписал добровольное согласие о самоизоляции. Однако человек, который проехал на своем автомобиле полстраны, нарушил правила: покинул место самоизоляции и, не дождавшись ее окончания, отправился к родственникам, проживающим за рубежом ", - рассказали в полиции.

Относительно нарушителя составлен протокол по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Отмечается, что материалы в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения о санкциях.

Мужчину, остановленного в пункте пропуска "Староказачье", отправили домой. Сегодня с ним связались полицейские, сейчас он находится на самоизоляции.

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