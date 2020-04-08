В Нацбанке отвергли идею печатанья денег для финансирования бюджета

8 апреля, 2020, 17:17

В Национальном банке не планируют прибегать к выпуску денег для того, чтобы профинансировать расходы государственного бюджета

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями "Союза украинских предпринимателей", передает пресс-служба.

"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", - сообщил Смолий.

При этом он добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в том числе регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.

Смолий отметил, что сейчас Украина продвигается в переговорах с МВФ, поддержка которого необходима для прохождения нового экономического кризиса.

"Осталось принять "банковский закон" во втором чтении и изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти средства (транш МВФ, - ред.) одновременно пополнят международные резервы и позволят профинансировать дефицит государственного бюджета", - добавил глава НБУ.