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Espreso.tvОбществоВ мае начнем вести разговор о возможном ослаблении карантина, - Шмыгаль

В мае начнем вести разговор о возможном ослаблении карантина, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в апреле не ожидается смягчения карантинных мероприятий

Об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает Еспресо.TV .

"Если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых информациях, которая разошлась вчера", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в течение апреля правительство не отступит от карантинного режима. Скорее всего карантин будет продлен до начала мая.

"В мае в условиях положительной динамики мы запустим украинскую экономику по определенному плану, который будет дополнительно уведомлен правительством. Каждый будет знать свою роль, время и место, когда он начнет работать, которые будут социальные стандарты нашей жизни в мае", - добавил Шмыгаль.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о масочном режиме, социальных дистанциях, рассрочке во времени начала и завершения работы.

В Офисе президента также заявили, что речь идет о смягчении карантинных мероприятий.

"Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. К такому согласию пришли на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

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