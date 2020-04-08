В Киеве запустили платформу эмоциональной поддержки горожан

8 апреля, 2020, 13:19

Киевский Мониторинговый центр по противодействию Covid-19 запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки киевлян

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .

20 специалистов уже общаются с киевлянами.

"Это бесплатный ресурс для киевлян. В первую очередь для тех, кому нужна эмоционально-психологическая помощь. Профессиональные консультации оказывают специалисты - тренеры по эмоциональному интеллекту образовательного хаба города Киева", - рассказал он.

Читайте также: Количество киевлян с COVID-19 выросло до 294, - Кличко

На сайте moncenter.eduhub.in.ua жители столицы могут получить персональную консультацию, не выходя из дома. 20 специалистов почти круглосуточно общаются с киевлянами.

"Также те, кто хочет с пользой провести время дома, найдут на сайте различные онлайн-курсы. Благодаря платформе является возможность проводить и спортивные онлайн-тренировки. Или можно осуществить виртуальные экскурсии лучшими музеями столицы, которые сейчас временно закрыты", - рассказал Кличко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine