В Британии сожгли 20 вышек 5G из-за фейка о том, что они распространяют коронавирус

8 апреля, 2020, 10:52

В Британии сторонники теорий заговора нашли виновников пандемии коронавируса - вышки сети 5G

Теперь их жгут по всей стране, пишет Guardian.

Люди сожгли уже более 20 вышек различых мобильных операторов по всей стране - уже подтверждены случаи в Бирмингеме и Ливерпуле, в соцсетях также пишут о Манчестер, Уотфорд и Рамфорд.

Не все вышки относились к сети 5G - некоторые предоставляли 3G и 4G связь.



Недавно в британских соцсетях стала популярной теория о том, что развертывание сети 5G влияет на иммунитет, из-за чего люди становятся уязвимыми перед болезнью Covid-19.

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Представители социальных сетей вскоре встретятся с правительством, чтобы определиться с тактикой борьбы против фейков. Однако они понимают, что не смогут ничего сделать с личными чатами, где чаще всего распространяются видео и информация.