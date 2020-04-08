В Британии сожгли 20 вышек 5G из-за фейка о том, что они распространяют коронавирус
Теперь их жгут по всей стране, пишет Guardian.
Люди сожгли уже более 20 вышек различых мобильных операторов по всей стране - уже подтверждены случаи в Бирмингеме и Ливерпуле, в соцсетях также пишут о Манчестер, Уотфорд и Рамфорд.
Не все вышки относились к сети 5G - некоторые предоставляли 3G и 4G связь.
Недавно в британских соцсетях стала популярной теория о том, что развертывание сети 5G влияет на иммунитет, из-за чего люди становятся уязвимыми перед болезнью Covid-19.
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Представители социальных сетей вскоре встретятся с правительством, чтобы определиться с тактикой борьбы против фейков. Однако они понимают, что не смогут ничего сделать с личными чатами, где чаще всего распространяются видео и информация.
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