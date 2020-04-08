Увеличение штрафов в 1000 раз, приравнивание к теракту: создана петиция к президенту об усилении ответственности за поджоги травы

8 апреля, 2020, 16:50

6 апреля создали петицию, которым предлагается приравнять поджоги травы в заповедниках, нацпарках и Зоне отчуждения к теракту

Соответствующая петиция находится на сайте президента Украины, передает Еспресо.TV.

В тексте петиции говорится, что в результате систематических (особенно весной 2020 года) поджогов сухой травы, деревьев и других биологических остатков на территории всей Украины среде, жизни и здоровью людей и экосистемам Украины наносится значительный ущерб. В частности, уничтожаются краснокнижные животные и растения, граждане терпят имущественный ущерб, и тому подобное.

Автор петиции отмечает, что в результате поджога сухой травы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и распространения радиоактивных остатков по окружающей населенным пунктам, в частности столице, граждане Украины подвергаются опасности.

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Подписанты требуют от президента выступить с законодательной инициативой и способствовать принятию законов, которые будут гарантировать следующее:

1. Увеличение штрафа за поджог сухой травы в 1000 раз по сравнению с установленным ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и введение альтернативного вида ответственности в виде общественных работ (уборка парков, улиц, туалетов общего пользования и др.) сроком от 6 месяцев, если имущественное положение нарушителя не позволяет уплатить сумму штрафа.

2. Дополнение части 1 статьи 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины деянием по поджогу сухой травы, деревьев и других биологических остатков в заповедных зонах, национальных парках, охраняемых территориях и Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

3. Направление поступлений от уплаты нарушителями штрафов на финансирование работы соответствующих контролирующих органов.

4. Выплата вознаграждения в размере 10% от уплаченной нарушителем суммы штрафа обличителям лиц, совершивших поджог.

5. Четкое определение органов государственной власти, которые будут осуществлять контроль и привлечения нарушителей к ответственности. Обеспечение этих органов необходимыми средствами для реализации возложенных на них обязанностей.

Петиция находится в ссылке.