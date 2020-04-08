Украинская спортсменка-красавица выложила в Instagram обольстительное фото в бюстгальтере

8 апреля, 2020, 21:22

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась с фанатами обольстительным фото в бюстгальтере

Фото Левченко опубликовала в Instagram.

"Будь лучшим для себя. Не имеет значения, где ты находишься. Ты сам себе "вечеринка", "тренер из тренажерного зала", "учитель", "друг", "еф-повар", "гуру", "комик", "психолог", "директор". И когда вы достигнете высокого уровня "просто быть собой" - вашей большой любви и энергии будет достаточно для других в вашей жизни. Открой свою душу ", - написала девушка под фото.

22-летняя Юлия Левченко является серебряным призером чемпионата мира-2017 в Лондоне (Великобритания), а также двукратной чемпионкой мира (среди молодежи) по прыжкам в высоту, турниры проходили в польском Быдгоще (2017) и шведском Евле (2019).