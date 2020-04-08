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Espreso.tvОбществоУкраина и Исландия ускорят подписание соглашения о воздушном сообщении

Украина и Исландия ускорят подписание соглашения о воздушном сообщении

Украина и Исландия договорились ускорить подготовку к запуску прямого авиасообщения

Об этом сообщает Правительственный портал.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с исландским коллегой Гудлаугуром Топ Тордарсоном.

"Министры подтвердили заинтересованность в ускорении подготовки к подписанию важных для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и межчеловеческих контактов документов: Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Соглашения о воздушном сообщении", - говорится в сообщении.

Тордарсон отметил, что его страна как член НАТО поддерживает евроатлантические устремления Украины, а также санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

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