Украина и Исландия ускорят подписание соглашения о воздушном сообщении
8 апреля, 2020, 19:58
Украина и Исландия договорились ускорить подготовку к запуску прямого авиасообщения
Об этом сообщает Правительственный портал.
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с исландским коллегой Гудлаугуром Топ Тордарсоном.
"Министры подтвердили заинтересованность в ускорении подготовки к подписанию важных для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и межчеловеческих контактов документов: Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Соглашения о воздушном сообщении", - говорится в сообщении.
Тордарсон отметил, что его страна как член НАТО поддерживает евроатлантические устремления Украины, а также санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.
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