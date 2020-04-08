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Espreso.tvОбществоУкраина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом от начала карантина

Украина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом от начала карантина

В период с 20 марта по 4 апреля украинские государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики .

"С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, государственные заказчики в этот период больше закупали: медицинское оборудование, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.д. (190,15 млн грн), медицинские материалы, в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.д. (147,12 млн грн), оборудование для анестезии и реанимации, в частности кислородные концентраторы и другое (116,04 млн грн.).

На эти три категории приходится почти половина от общей суммы "антивирусных" закупок.

 

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