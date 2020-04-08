Украина отправила в Италию самолет с пятью тоннами дезинфицирующего средства

8 апреля, 2020, 10:33

8 апреля Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью - 5 тоннами дезинфицирующего средства, чтобы сдержать распространение коронавируса в этой стране

Об этом сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия в Twitter и пресс-службе МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова.

"В аэропорту, чтобы приветствовать гуманитарный рейс, вылетающий из Киева, чтобы доставить дезинфицирующее средство, которое подарила Украина для преодоления чрезвычайной ситуации в Италии. Это еще один знак солидарности между нашими двумя странами. Спасибо, Украина", - отметил Ла Чечилия.