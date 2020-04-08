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Espreso.tvОбществоУкраина отправила в Италию самолет с пятью тоннами дезинфицирующего средства

Украина отправила в Италию самолет с пятью тоннами дезинфицирующего средства


фото: МВС
8 апреля Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью - 5 тоннами дезинфицирующего средства, чтобы сдержать распространение коронавируса в этой стране

Об этом сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия в Twitter и пресс-службе МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова.

"В аэропорту, чтобы приветствовать гуманитарный рейс, вылетающий из Киева, чтобы доставить дезинфицирующее средство, которое подарила Украина для преодоления чрезвычайной ситуации в Италии. Это еще один знак солидарности между нашими двумя странами. Спасибо, Украина", - отметил Ла Чечилия.

По данным МВД, на борту грузового АН Нацгвардии пять тонн дезинфицирующей жидкости. Его будут использовать для дезинфекции больниц и рук медицинских работников. Содержание спирта в санитанайзере составляет 70%, средство отвечает требованиям Всемирной организации здравоохранения.

По словам заместителя министра внутренних дел, эта помощь не скажется на борьбе с коронавирусом в Украине, у нас есть достаточно дезинфицирующих средств.

Гончаров добавил, что две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии.

Они каждый вечер по онлайн-конференции рассказывают, как там налажена медицинская, эпидемиологическая и превентивная работа. Этот опыт Украина может использовать в борьбе с вирусом.

 

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