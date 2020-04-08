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Espreso.tvОбществоСтраны ЕС планируют выпуск "коронабондов" для поддержки экономики: за 16 часов не смогли прийти к согласию

Страны ЕС планируют выпуск "коронабондов" для поддержки экономики: за 16 часов не смогли прийти к согласию


фото: reuters
Министры финансов Евросоюза в ходе 16-часовых переговоров не смогли договориться о совместных инициативах для спасения экономики в условиях пандемии коронавируса

Об этом пишет Politico .

"После 16 часов обсуждений мы стали ближе к соглашению, но пока не пришли нее", - отметил президент Еврогруппы Марио Сентено в Twitter.

Ключевые разногласия возникли в вопросах условий для кредитных линий из фонда спасения еврозоны и идеи объединения долговых обязательств с помощью так называемых "коронабондив", пишет издание со ссылкой на чиновников.

В случае, если участники встречи не достигнут соглашения о скоординированных действиях, правительства стран Евросоюза будут вынуждены действовать самостоятельно и занимать деньги на рынках, чтобы смягчить экономические последствия пандемии.

Министры планировали согласовать, по крайней мере, три инициативы, которые помогут правительствам сохранить свою экономику на плаву:

  • план перестрахования по временной безработице на сумму 100 млрд евро;

  • дешевые кредиты европейским компаниям из фонда Европейского инвестиционного банка на сумму 200 млрд евро;

  • фонд спасения еврозоны, известный как Европейский механизм стабильности, из которого любая страна еврозоны может получить кредитную линию при определенных условиях.

Представители Италии оказались не согласны с условиями предоставления кредитных линий из фонда спасения еврозоны, а Нидерланды, Франция и Германия не согласились с предложением об объединении долга после выпуска так называемых "коронабондов". Известно, что переговоры продолжатся в четверг, 9 апреля.

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