Село под Римом превратили в лабораторию по изучению коронавируса
Об этом сообщает BBC.
Теперь село, которое находится недалеко от Рима, превратили в лабораторию по изучению болезни. Въезд в него закрыли, теперь его охраняют военные.
Отмечается, что все население протестируют на коронавирус. Ученые хотят установить, у кого из зараженных выражены симптомы, а у кого их нет. Затем они испытывают возможные методы лечения.
"Все произошло очень быстро. Пришли военные и сказали: Никто не может войти или выйти. Мы очень расстроены. Мы запутались. Люди звонят мне и спрашивают: Мы все болеем Что происходит?" - отметила мэр Нероли Сабина Гранеро.
Вирус распространился из местного дома престарелых. Два человека погибли, других госпитализировали.
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"Сначала это было похоже на коронавирус, - говорит доктор Кассиль, которая также заразилась COVID-19. - Все началось с того, что несколько человек заболели, ничего необычного. Ведь они (жители дома престарелых, - НВ) старики. У нас даже есть женщина, которой 104 года".
Как отмечает представитель Министерства здравоохранения Италии, село Нероли интересует исследователей, так как число его жителей небольшое и всех можно быстро проверить.
Сейчас Италия занимает в Европе первое место по количеству погибших от коронавируса. По состоянию на 7 апреля их количество составляет 17127 человек. Всего в Италии диагноз COVID-19 подтвердили у 135 586 человек.
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