Село под Римом превратили в лабораторию по изучению коронавируса

8 апреля, 2020, 10:44

В Италии село Нероли на 1,9 тысяч жителей полностью изолировали после того, как число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77

Об этом сообщает BBC.

Теперь село, которое находится недалеко от Рима, превратили в лабораторию по изучению болезни. Въезд в него закрыли, теперь его охраняют военные.

Отмечается, что все население протестируют на коронавирус. Ученые хотят установить, у кого из зараженных выражены симптомы, а у кого их нет. Затем они испытывают возможные методы лечения.

"Все произошло очень быстро. Пришли военные и сказали: Никто не может войти или выйти. Мы очень расстроены. Мы запутались. Люди звонят мне и спрашивают: Мы все болеем Что происходит?" - отметила мэр Нероли Сабина Гранеро.

Вирус распространился из местного дома престарелых. Два человека погибли, других госпитализировали.

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"Сначала это было похоже на коронавирус, - говорит доктор Кассиль, которая также заразилась COVID-19. - Все началось с того, что несколько человек заболели, ничего необычного. Ведь они (жители дома престарелых, - НВ) старики. У нас даже есть женщина, которой 104 года".

Как отмечает представитель Министерства здравоохранения Италии, село Нероли интересует исследователей, так как число его жителей небольшое и всех можно быстро проверить.

Сейчас Италия занимает в Европе первое место по количеству погибших от коронавируса. По состоянию на 7 апреля их количество составляет 17127 человек. Всего в Италии диагноз COVID-19 подтвердили у 135 586 человек.