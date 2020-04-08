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Espreso.tvОбществоРоссия устроила в оккупированном Крыму учебные стрельбы с танками и БТР

Россия устроила в оккупированном Крыму учебные стрельбы с танками и БТР


фото: pressa-sf.livejournal
В оккупированном Крыму, на полигонах "Опук", "Ангарский" и "Казачий", 8 апреля проходят учения морской пехоты и береговой охраны Черноморского флота России

Об этом сообщает проект Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу флота.

Военные учатся стрелять из танков и БТРов.

"Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. Одним из этапов боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3", - говорится в сообщении.

Уточняется, что морская пехота стреляла из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а всего было задействовано более 40 единиц военной техники.

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