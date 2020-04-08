Россия устроила в оккупированном Крыму учебные стрельбы с танками и БТР

8 апреля, 2020, 15:48

В оккупированном Крыму, на полигонах "Опук", "Ангарский" и "Казачий", 8 апреля проходят учения морской пехоты и береговой охраны Черноморского флота России

Об этом сообщает проект Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу флота.

Военные учатся стрелять из танков и БТРов.

"Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. Одним из этапов боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3", - говорится в сообщении.

Уточняется, что морская пехота стреляла из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а всего было задействовано более 40 единиц военной техники.