Россия устроила в оккупированном Крыму учебные стрельбы с танками и БТР
8 апреля, 2020, 15:48
В оккупированном Крыму, на полигонах "Опук", "Ангарский" и "Казачий", 8 апреля проходят учения морской пехоты и береговой охраны Черноморского флота России
Об этом сообщает проект Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу флота.
Военные учатся стрелять из танков и БТРов.
"Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. Одним из этапов боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3", - говорится в сообщении.
Уточняется, что морская пехота стреляла из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а всего было задействовано более 40 единиц военной техники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало