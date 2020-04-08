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Espreso.tvСпортРоналду распространил в Instagram видео с украинской спортсменкой-красавицей

Роналду распространил в Instagram видео с украинской спортсменкой-красавицей


фото: Getty Images
Знаменитый футболист Криштиану Роналду распространил в instagram-stories выполнение украинской легкоатлеткой Юлией Левченко его челленджа по качанию пресса

Видео португалец распространил в Instagram-stories.

Лежа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ступней как можно больше раз за 45 секунд. Португалец сделал 142 повторения, украинская легкоатлетка - 80.

22-летняя Юлия Левченко является серебряным призером чемпионата мира-2017 в Лондоне (Великобритания), а также двукратной чемпионкой мира (среди молодежи) по прыжкам в высоту, турниры проходили в польском Быдгоще (2017) и шведском Евле (2019).

Видео Юлии Левченко:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)

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