Роналду распространил в Instagram видео с украинской спортсменкой-красавицей

8 апреля, 2020, 19:41

Знаменитый футболист Криштиану Роналду распространил в instagram-stories выполнение украинской легкоатлеткой Юлией Левченко его челленджа по качанию пресса

Видео португалец распространил в Instagram-stories.

Лежа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ступней как можно больше раз за 45 секунд. Португалец сделал 142 повторения, украинская легкоатлетка - 80.

22-летняя Юлия Левченко является серебряным призером чемпионата мира-2017 в Лондоне (Великобритания), а также двукратной чемпионкой мира (среди молодежи) по прыжкам в высоту, турниры проходили в польском Быдгоще (2017) и шведском Евле (2019).

Видео Юлии Левченко:

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou) 5 апреля 2020 в 9:35 PDT