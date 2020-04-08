Роналду распространил в Instagram видео с украинской спортсменкой-красавицей
8 апреля, 2020, 19:41
Знаменитый футболист Криштиану Роналду распространил в instagram-stories выполнение украинской легкоатлеткой Юлией Левченко его челленджа по качанию пресса
Видео португалец распространил в Instagram-stories.
Лежа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ступней как можно больше раз за 45 секунд. Португалец сделал 142 повторения, украинская легкоатлетка - 80.
22-летняя Юлия Левченко является серебряным призером чемпионата мира-2017 в Лондоне (Великобритания), а также двукратной чемпионкой мира (среди молодежи) по прыжкам в высоту, турниры проходили в польском Быдгоще (2017) и шведском Евле (2019).
Видео Юлии Левченко:
- 7 апреля двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня приняла участие в Челендже Криштиану Роналду по качанию пресса и смогла превзойти результат самого португальца.
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