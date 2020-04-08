Рассылают СМС о финпомощи от государства: НБУ предупреждает о мошенничестве

8 апреля, 2020, 16:38

Злоумышленник массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию

О таком виде мошенничества на фоне мировой пандемии коронавируса рассказали в пресс-службе Национального банка.

"Содержание таких сообщений может отличаться, однако их цель одинакова - получение персональных сведений о гражданах и их платежных карточках", - предупредили в НБУ.

В связи с этим граждан призывали не отвечать на такие сообщения, не звонить по указанному в них номеру и не переходить по предложенным мошенниками ссылками.

Как отмечается, в случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или других государственных выплат (в том числе единовременного пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не используют смс-сообщения и не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия или другие персональные данные.

"Помните! Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждения платежей и любую другую информацию о ваших счетах ", - добавили в Нацбанке.