Рассылают СМС о финпомощи от государства: НБУ предупреждает о мошенничестве
О таком виде мошенничества на фоне мировой пандемии коронавируса рассказали в пресс-службе Национального банка.
"Содержание таких сообщений может отличаться, однако их цель одинакова - получение персональных сведений о гражданах и их платежных карточках", - предупредили в НБУ.
В связи с этим граждан призывали не отвечать на такие сообщения, не звонить по указанному в них номеру и не переходить по предложенным мошенниками ссылками.
Как отмечается, в случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или других государственных выплат (в том числе единовременного пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не используют смс-сообщения и не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия или другие персональные данные.
"Помните! Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждения платежей и любую другую информацию о ваших счетах ", - добавили в Нацбанке.
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