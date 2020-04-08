"Попытка установить контроль над судьями": адвокат Новиков об уголовном деле против Порошенко

8 апреля, 2020, 17:33

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что подобные действия - это попытка установить дополнительный контроль над судьями и дискредитировать Верховный суд

Об этом заявил адвокат Порошенко во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Попытка переводить в уголовную плоскость вопрос конституционных полномочиях по назначению судей - это трэш. Эта история стала публичной. Видимо этот заигранный сюжет уже стал неприличным. Сейчас идет попытка ту же "начинку" завернуть в новую обертку. Я думаю, что она будет такой же неудачной. Потому что правового наполнения там нет. Эти попытки дискредитируют Верховный суд и всех судей Верховного суда. Мы некоторое время не будем знать, кто эти работники Верховного суда обозначенные в релизе, который они подали. Над этим сюжетом нависает, как жирный знак вопроса, над всеми судьями. Это дискредитирует Верховный суд внутри страны и за пределами", - заявил Новиков.

Новиков также отметил, что такие действия являются попыткой установить дополнительный контроль над Верховным судом и судьями.

"Это безусловно является попыткой установить контроль, дополнительный контроль над Верховным судом и судьями. Как любое уголовное дело, позволяющее вызывать людей на допросы, проводить следственные действия, давить. Это означает, что на фоне развития дела Привата, которое очень чувствительно для президента Зеленского, Офис президента и администрация президента дополнительно получают рычаги контроля над правосудием Украины. Независимо от того, как эту ситуацию будет сейчас комментировать Венедиктова и другие люди, объективно это выглядит так", - отметил адвокат Порошенко.

Напомним, генеральным прокурором Ириной Венедиктовой на основании обращения работников Верховного суда внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действий президента Петра Порошенко при издании указов "О назначении судей Верховного Суда".

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