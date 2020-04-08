Правительство создает Совет по вопросам экономического развития
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 8 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Известно, что возглавить Совет должен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В правительстве считают, что создание нового органа по вопросам экономического развития поможет Украине пережить "коронакризис".
"Задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития", - пояснил Шмыгаль.
Пока неизвестно, кто войдет в состав совета и какие конкретные функции он будет выполнять. Однако премьер отметил, что в правительстве уже разработать сопроводительную документацию для деятельности этого совета.
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