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Espreso.tvОбществоПравительство создает Совет по вопросам экономического развития

Правительство создает Совет по вопросам экономического развития


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины учредил Совет по вопросам экономического развития, в состав которой должны войти чиновники и представители экспертной среды

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 8 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Известно, что возглавить Совет должен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В правительстве считают, что создание нового органа по вопросам экономического развития поможет Украине пережить "коронакризис".

"Задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития", - пояснил Шмыгаль.

Пока неизвестно, кто войдет в состав совета и какие конкретные функции он будет выполнять. Однако премьер отметил, что в правительстве уже разработать сопроводительную документацию для деятельности этого совета.

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