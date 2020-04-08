Правительство назначило трех заместителей Степанову
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщила пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что Теряева будет отвечать, в частности, за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве.
Шаталова будет отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, а также взаимодействие с предприятиями, находящимися в управлении видомства.
Микичак, как сообщили в Минздраве, является соучредителем и координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным банком, ВОЗ, Агентством США по международному развитию, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и другими проектами в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции,
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