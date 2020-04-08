Правительство назначило трех заместителей Степанову

8 апреля, 2020, 18:18

Кабинет министров назначил Елену Теряеву первым заместителем министра здравоохранения, а также Светлану Шаталову и Ирину Микичак заместителями

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что Теряева будет отвечать, в частности, за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве.

Шаталова будет отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, а также взаимодействие с предприятиями, находящимися в управлении видомства.

Микичак, как сообщили в Минздраве, является соучредителем и координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным банком, ВОЗ, Агентством США по международному развитию, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и другими проектами в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции,