Полковника Безъязыкова осудили на 13 лет за госизмену

Об этом сообщает "Медийная инициатива за права людей".

"13 лет заключения. Именно на столько 7 апреля 2020 г. осудили полковника-разведчика Ивана Безъязыкова судьи Шевченковского суда Киева: Лидия Щебуняева, Виталий Циктич и Оксана Голуб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Безъязыков уверял, что никогда не соглашался на сотрудничество с боевиками. По словам полковника, боевики заставляли выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры, встречаться с определенными людьми. Но он уверял, что ни одно его действие не навредило ни государству, ни его гражданам.

Адвокаты заявили, что прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства об участии в террористической организации и государственной измене. Ни один свидетель не свидетельствовал о его сотрудничестве с боевиками.