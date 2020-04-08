Полковника Безъязыкова осудили на 13 лет за госизмену
Об этом сообщает "Медийная инициатива за права людей".
"13 лет заключения. Именно на столько 7 апреля 2020 г. осудили полковника-разведчика Ивана Безъязыкова судьи Шевченковского суда Киева: Лидия Щебуняева, Виталий Циктич и Оксана Голуб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Безъязыков уверял, что никогда не соглашался на сотрудничество с боевиками. По словам полковника, боевики заставляли выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры, встречаться с определенными людьми. Но он уверял, что ни одно его действие не навредило ни государству, ни его гражданам.
Адвокаты заявили, что прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства об участии в террористической организации и государственной измене. Ни один свидетель не свидетельствовал о его сотрудничестве с боевиками.
- Напомним, 12 декабря 2016 г. Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с "ДНР" .
- По данным СБУ, этот военный разведчик, полковник ВСУ, которого освободили из плена боевиков летом 2016 года, имел удостоверение, подписанное главарем "ДНР" Александром Захарченко.
- В свою очередь, Безъязыков не возражает , что в плену "ДНР" носил военную форму российского образца и однажды имел там при себе оружие. По его словам, просто боевики выдали ему именно такую одежду, а оружие было при нем только во время инсценировки, целью которого было склонить к переходу на сторону оккупантов другого пленного - майора Руслана Косинского.
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