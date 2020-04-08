Покушение на криминального авторитета "Мультика": подозреваемый был в медицинской маске

8 апреля, 2020, 11:24

Очевидцы покушения на Михаила Титова не могут описать злоумышленника, поскольку он был в медицинской маске черного цвета

Об этом сообщает издание " Новости-N ".

Защитник Титова отметил, что на сегодняшний день просто необходимо было провести пресс-конференцию, однако из-за карантинных мероприятий это невозможно. Более того, именно условия карантина, значительно помогли стрелку совершить преступление и остаться незамеченным.

Читайте также: В Николаеве во время стрельбы ранили в голову криминального авторитета "Мультика", - СМИ

"Близкие и друзья Михаила Николаевича (Титова - Ред.) собрали фонд, чтобы была возможность заплатить людям за информацию, которая могла бы способствовать раскрытию преступления. Возможно у водителей сохранились какие-то видеозаписи. На сегодняшний день, полиция полагает, что стрелок был один. Нужно учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, потому что преступник находился в медицинской маске и это не вызывало ни у кого никаких подозрений.И даже те, кто его видел, распознать любые приметы не смог, ведь он в маске. Более того, даже если бы его увидели полицейские, то в условиях карантина к нему никаких вопросов не возникло, было бы больше вопросов, если бы он был без маски. Предполагаем, что если бы не было карантина и он шел в маске, то как минимум до него могли быть какие-то вопросы, - сказал адвокат.

Читайте также: В полиции пять версий о покушении на криминального авторитета "Мультика"

Предварительно, стрелок был крепкого телосложения, рост - около 170 сантиметров, на нем была кепка, которую он надвинул на глаза, а на лице - медицинская маска, как утверждают очевидцы, черного цвета, в руках он нес спортивную сумку.

Также адвокат подчеркнул, что преступник ждал Титова из своего "убежища". Полиция обнаружила на месте покрывало. Остается пока неясным каким образом стрелок попал на технический этаж пятиэтажного дома, но это должно выяснить следствие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb