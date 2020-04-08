Подписали соглашение о самоизоляции и приехали на польскую границу: ГПСУ задержала 7 нарушителей

8 апреля, 2020, 15:54

7 апреля Госпогранслужба выявила 7 нарушителей карантина, которые пытались покинуть страну

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Как отметили пограничники, большинство из них остановили при выезде в Польшу на границе во Львовской области. Трое из семи человек пробыли на самоизоляции только один день.

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"Четверо из семи нарушителей прибыли в пункт пропуска "Краковец" во Львовской области. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - ехали одним автомобилем. При проверке по базам данных, выяснилось, что эти лица лишь 6 апреля приехали в Украину из-за рубежа. Тогда, в пункте пропуска все они подписали согласие и должны были находиться на добровольной самоизоляции до 20 апреля, но уже через сутки снова оказались на границе", - рассказали в ГНАУ.

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В отношении нарушителей карантина полиция составила административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП.

Только на границе Украины уже обнаружено около 30 человек, нарушивших правила самоизоляции. За нарушение правил карантина грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

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