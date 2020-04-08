Переписка в Instagram будут доступна в компьютерной версии

8 апреля, 2020, 15:54

Социальная сеть Instagram продолжает тестировать важнейшую функцию, которая до сих пор была доступна только в мобильном приложении - Direct Messages

Об этом сообщает Business Insider.

Direct для ПК появился еще в январе. Но сейчас разработчики активно тестируют эту функцию, о чем заговорили пользователи Twitter.

Точная дата релиза пока неизвестна.

Приложение автоматически обновляется, но пока не у всех. Проверить можно в правом верхнем углу программы, открыв его в любом браузере. В компьютерной версии доступны все функции, которые есть в мобильной, кроме видеочатов.

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