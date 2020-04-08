Перенос КС в Харьков: судьи предостерегают от "необоснованных изменений в законодательстве"

8 апреля, 2020, 18:42

В Конституционном суде, о переносе которого в Харьков заговорили депутаты от "Слуги народа", считают, что внесение изменений в закон о КСУ ограничивает конституционные права граждан

Об этом говорится в заявлении суда от 8 апреля, передает Еспресо.TV.

"В Конституционном Суде Украины изучают текст зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта № 3300 о внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. Предварительный анализ показал, что в этом законопроекте не учтен комплексный подход к предложениям Конституционного Суда Украины, поданным в парламент, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав", - говорится в заявлении.

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"Конституционный Суд не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументированно, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, что неоднократно подчеркивал Совет Европы", - добавили в заявлении.

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Судьи подчеркнули, что внесение изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" должен, прежде всего, инициировать Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики с соответствующими наработками.

Заметим, что проект закона № 3300 подан нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой.

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