Папа Римский назвал пандемию коронавируса "ответом природы" на изменение климата

8 апреля, 2020, 13:52

Папа Римский Франциск считает, что пандемия коронавируса в мире является одной из "ответов природы" на действия людей, которые игнорируют экологический кризис

Об этом сообщает CNN .

По мнению Франциска, мир должен замедлить темпы производства и потребления и научиться понимать и созерцать мир природы.

"Мы не отреагировали на частичные катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?", - отметил Папа в интервью " британскому католическом журналисту Остину Айвери.

Франциск считает, что вспышка коронавируса произошла из-за безответственного отношения людей к природе.

"Я не знаю, было ли это местью природы, но это, безусловно, является реакцией природы", - заявил Папа Римский.

Он также заявил, что обеспокоен популистскими заявлениями некоторых государственных лидеров, которые, по словам Франциска, произносят речи, напоминающие Гитлера в 1933 году.

"Меня беспокоит лицемерие некоторых политических деятелей, которые говорят о том, что могут столкнуться с кризисом, о проблеме голода в мире, но одновременно производят оружие", - резюмировал Франциск.

По данным сайта Worldоmeter, по состоянию на утро 8 апреля во мире зафиксировано 1431951 случай коронавируса, в частности 82 085 человек умерли, 302209 выздоровели.