Папа Римский назвал пандемию коронавируса "ответом природы" на изменение климата
Об этом сообщает CNN .
По мнению Франциска, мир должен замедлить темпы производства и потребления и научиться понимать и созерцать мир природы.
"Мы не отреагировали на частичные катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?", - отметил Папа в интервью " британскому католическом журналисту Остину Айвери.
Франциск считает, что вспышка коронавируса произошла из-за безответственного отношения людей к природе.
"Я не знаю, было ли это местью природы, но это, безусловно, является реакцией природы", - заявил Папа Римский.
Он также заявил, что обеспокоен популистскими заявлениями некоторых государственных лидеров, которые, по словам Франциска, произносят речи, напоминающие Гитлера в 1933 году.
"Меня беспокоит лицемерие некоторых политических деятелей, которые говорят о том, что могут столкнуться с кризисом, о проблеме голода в мире, но одновременно производят оружие", - резюмировал Франциск.
По данным сайта Worldоmeter, по состоянию на утро 8 апреля во мире зафиксировано 1431951 случай коронавируса, в частности 82 085 человек умерли, 302209 выздоровели.
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