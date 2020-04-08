Онлайн-платформа для пенсионеров и выплаты: правительство приняло пакет соцпомощи гражданам

8 апреля, 2020, 13:57

8 апреля на заседании правительства были приняты решения о социальной поддержке людей во время карантинных мероприятий

О решении правительства сообщает Еспресо.TV .

"Мы заканчиваем адаптировать бюджет к тем вызовам, которые стоят перед страной в первую очередь, это увеличение денежного обеспечения для наших медиков, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19, это поддержка пенсионеров, которые по коронакризу оказались без работы. Очень важные направления для малообеспеченных семей, для людей, которые сегодня находятся отпусках, которые остались без работы и оформляют свой статус безработного в Фонде занятости ", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Шмыгаль выразил надежду, что ВР поддержит изменения в бюджет.

Он отметил, что Минсоцполитики разработало меры, которые упростят помощь от государства гражданам.

"Мы предлагаем, чтобы социальные выплаты были продолжены автоматически и люди не обращались в центры социальной защиты.

Премьер анонсировал 10 апреля запуск онлайн-платформы "Помощь рядом" для пенсионеров, лиц с инвалидностью и других незащищенных категорий граждан.

Соответствующие решения были приняты на заседании Кабмина, в частности:

Выплаты социальной помощи, которые были назначены ранее, будут продлены на период карантина и 30 дней после этого без обращения лица в соответствующие учреждения.

Получателям социальной помощи, которые пропустили срок переосвидетельствования, выплаты не будут останавливаться до окончания срока действия карантина.

С 10 апреля этого года вводится информационная платформа "Помощь рядом" для оказания поддержки и социальных услуг гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью и другим незащищенным категориям граждан со стороны местной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.

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