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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться

Официальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни относительно доллара еще на 13 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 8 апреля установлен на уровне 27,10 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро уcтановлен на уровне 29,57 гривни. По состоянию на 7 апреля курс был 29,38 гривни.

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