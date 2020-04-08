Официальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться
8 апреля, 2020, 09:38
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни относительно доллара еще на 13 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс на 8 апреля установлен на уровне 27,10 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро уcтановлен на уровне 29,57 гривни. По состоянию на 7 апреля курс был 29,38 гривни.
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