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Espreso.tvОбществоОбстрел оккупантами журналистов на Донетчине: прокуратура открыла дело о нарушении законов войны

Обстрел оккупантами журналистов на Донетчине: прокуратура открыла дело о нарушении законов войны

При руководстве Волновахско1 прокуратуры начато расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований РФ автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "Украина"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)

По данным следствия, 7 апреля 2020 около 11:00 в районе пгт. Красногоровка Донецкой области с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль, в котором находились 3 работника телеканала и пресс-офицер бригады ВСУ. В результате вражеской атаки транспортное средство было разрушено, пассажиры не пострадали.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

  • В Донецкой области вблизи фронта российские оккупанты атаковали с беспилотника автомобиль со съемочной группой телеканала "Украина", который остановился неподалеку позиций Объединенных сил.
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