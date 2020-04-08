Обстрел оккупантами журналистов на Донетчине: прокуратура открыла дело о нарушении законов войны

8 апреля, 2020, 15:24

При руководстве Волновахско1 прокуратуры начато расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований РФ автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "Украина"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)



По данным следствия, 7 апреля 2020 около 11:00 в районе пгт. Красногоровка Донецкой области с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль, в котором находились 3 работника телеканала и пресс-офицер бригады ВСУ. В результате вражеской атаки транспортное средство было разрушено, пассажиры не пострадали.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.