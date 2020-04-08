Обладатель "Золотого мяча" вышел из тюрьмы под залог в $1,6 млн

8 апреля, 2020, 08:29

Обладатель "Золотого мяча" бразилец Роналдиньо вышел из тюрьмы в Парагвае под залог в $1,6 млн

Об этом сообщает AS .

По информации источника, Роналдиньо был освобожден из заключения под залог в $1,6 млн и находится под домашним арестом в гостинице Асунсьона. Таким образом, экс-футболист провел в тюрьме один месяц.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.

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Роналдиньо является одним из величайших бразильских футболистов в истории. в 2005 году он стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира. Также он дважды признавался игроком года по версии ФИФА. В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

Роналдиньо побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.