Обладатель "Золотого мяча" вышел из тюрьмы под залог в $1,6 млн
Об этом сообщает AS .
По информации источника, Роналдиньо был освобожден из заключения под залог в $1,6 млн и находится под домашним арестом в гостинице Асунсьона. Таким образом, экс-футболист провел в тюрьме один месяц.
Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.
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Роналдиньо является одним из величайших бразильских футболистов в истории. в 2005 году он стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира. Также он дважды признавался игроком года по версии ФИФА. В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.
Роналдиньо побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.
- Напомним, 5 марта Роналдиньо задержали в Парагвае с поддельным паспортом .
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