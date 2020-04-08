Немецкий самолет эвакуировал из Непала 18 украинцев
8 апреля, 2020, 18:42
Граждан Украины, которые застряли в Непале из-за пандемии коронавируса, эвакуировал немецкий самолет
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Германии.
Руководители МИД Украины и Германии - Дмитрий Кулеба и Хайко Маас - договорились об эвакуации украинцев из Непала немецким самолетом. Сегодня утром из этой страны вылетели 18 граждан Украины.
Самолет будет следовать по маршруту Катманду - Доха - Мюнхен. После этого украинцы смогут вернуться на родину транзитом через Минск.
"Сегодняшняя эвакуация стала первой в рамках договоренностей между министрами иностранных дел Украины и Германии, мы также надеемся на дальнейшее успешное взаимодействие", - говорится в сообщении.
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