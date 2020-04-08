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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине трое сотрудников СБУ заболели COVID-19

На Ривненщине трое сотрудников СБУ заболели COVID-19


фото: reuters
В Ривненской области инфицирование коронавирусаом подтвердили у сотрудников Службы безопасности Украины

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Ривненской областной государственной администрации Сергей Подолин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Подолина, коронавирусом заболели трое сотрудников СБУ. Сейчас зараженные находятся в больнице. Помещение ведомства продезинфицировали.

"Сегодня диагностированы три случая заболевания у работников данного учреждения (СБУ - ред.) Они находятся в больнице. В самом учреждении введены карантинно-ограничительные меры в связи с заболеванием работников", - рассказал он.

Часть личного состава СБУ в Ривненской области находятся в отпусках, а работники, вернувшиеся из-за границы, проходят двухнедельную самоизоляцию.

 

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