На максимуме: лотерея Евроджекпот разыграет €90 млн, украинцы участвуют в розыгрыше

8 апреля, 2020, 10:00

Главный приз лотереи Евроджекпот по-прежнему находится на отметке €90 миллионов. Это – верхний предел джекпота, что означает, что деньги обязательно кому-нибудь достанутся, с большой вероятностью уже в эти выходные

Евроджекпот: правила игры и призы

Участникам лотереи нужно отметить на своем бланке 7 номеров: 5 основных (от 1 до 50) плюс 2 бонусных шара "EuroNumber" (от 1 до 10). Тиражи лото проводятся по пятницам, в 9 вечера по Киеву.

Вам не удалось угадать все номера? Не страшно, возможно, вы выиграли один из 11 второстепенных призов. Вот основные призовые категории с самими высокими выплатами:

Первый приз (джекпот) – совпадение 5 основных номеров + 2 "Еврономера"

Второй приз – 5 основных номеров + 1 "Еврономер"

Третий приз – 5 основных номеров

Как играть в Евроджекпот онлайн из Украины?

Для того, чтобы купить билет лотереи Евроджекпот, необходимо зайти на страницу лотереи на сайте theLotter.com, и отметить ваши номера на электронной форме так же, как вы бы это сделали на обычном билете. Там же вы сможете оформить подписку или мультиабонемент, чтобы гарантировать свое участие в будущих тиражах.

После того, как вы подтвердите свой заказ, работник местного офиса theLotter.comв Германии приобретет лотерейный билет с вашими номерами. Его скан-копия будет загружена в вашу учетную запись на сайте и послужит дополнительным подтверждением того, что он принадлежит вам, а не сайту.

Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не покидая родных стен

Со дня основания в 2002 году сервис Thelotter.comпомог людям выиграть более $70 миллионов- в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

В 2015 г. игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс

Джекпот лотереи Евроджекпот ждет вас

На этой неделе вас ждет не только огромный джекпот, но и, возможно, крупные второстепенные призы. €90-миллионный тираж случается не каждую неделю, и даже не каждый месяц. Не упустите такой шанс!