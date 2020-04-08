На Киевщине полиция сообщила о подозрении молодчику, который "забавы ради" сжег 5 га лесничества

8 апреля, 2020, 22:39

Полиция Киевщины вручила подозрение мужчине, который поджег траву и этим уничтожил 5 га лесничества в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Он признался, что курил сухую траву, повлекшее неконтролируемый лесной пожар.

"Как пояснил молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества", - рассказали в полиции .