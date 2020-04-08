На круизном лайнере Greg Mortimer у 60% пассажиров обнаружили коронавирус

8 апреля, 2020, 12:50

В 60% пассажиров на борту круизного лайнера Greg Mortimer выявлено коронавирус, австралийцев и новозеландцев эвакуировать в четверг

Об этом сообщает CNN .

"Пассажиры из Австралии и Новой Зеландии будут эвакуированы из зараженного в Антарктике круизного лайнера в четверг, после того как почти 60% пассажиров на борту показали положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Круизный лайнер Greg Mortimer австралийского оператора Aurora Expeditions 15 марта отправился в рейс в Антарктиду и Южную Джорджию. Однако с начала апреля судно застряло у берегов Уругвая после того, как власти отказали пассажирам в сходе с корабля из-за риска коронавируса.

С 217 человек на борту 128 пассажиров и членов экипажа уже дали положительный результат на вирус.

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Шесть пассажиров, нуждающихся в специализированной помощи, были переведены в медицинские учреждения в Монтевидео.

Эвакуация пассажиров из Австралии и Новой Зеландии запланирована на 9 апреля. Другие пассажиры из Европы и Америки, в которых было обнаружено положительный результат на коронавирус, должны будут оставаться на борту до тех пор, пока тест не будет отрицательным, после чего они могут отправиться домой через Бразилию.

Как сообщил Aurora Expeditions, всех пассажиров проверять каждые два или каждые три дня.

По данным сайта Worldоmeter, по состоянию на утро 8 апреля во мире зафиксировано 1431951 случай коронавируса, в частности 82 085 человек умерли, 302209 выздоровели.