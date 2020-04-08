Минфин предлагает сократить бюджет Фонда противодействия коронавирусу на треть

8 апреля, 2020, 15:56

Кабинет министров предлагает новые правки в государственный бюджет, которые предусматривают сокращение размера Фонда противодействия коронавирусу на 30 млрд грн - до 66 млрд грн

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр финансов Сергей Марченко, передает ЭП.

"На сегодня проект изменений в бюджет дорабатывается в бюджетном комитете. В частности, изменения для борьбы с коронавирусом. Создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 млрд грн", - сказал он.

В предыдущем проект изменений в госбюджете, который не поддержала Верховная Рада, предусматривался размер Фонда в сумме 97 млрд грн.

Глава Минфина добавил, что Кабмин в обновленном проекте поправок в бюджет не изменил показатели дефицита бюджета (на уровне 300 млрд грн) и показатели падения доходов.

"Я надеюсь, что завтра этот бюджет будет подан на рассмотрение депутатам Верховной Рады", - сказал Марченко.