Минфин предлагает сократить бюджет Фонда противодействия коронавирусу на треть
Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр финансов Сергей Марченко, передает ЭП.
"На сегодня проект изменений в бюджет дорабатывается в бюджетном комитете. В частности, изменения для борьбы с коронавирусом. Создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 млрд грн", - сказал он.
В предыдущем проект изменений в госбюджете, который не поддержала Верховная Рада, предусматривался размер Фонда в сумме 97 млрд грн.
Глава Минфина добавил, что Кабмин в обновленном проекте поправок в бюджет не изменил показатели дефицита бюджета (на уровне 300 млрд грн) и показатели падения доходов.
"Я надеюсь, что завтра этот бюджет будет подан на рассмотрение депутатам Верховной Рады", - сказал Марченко.
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