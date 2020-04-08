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Espreso.tvОбществоМилованов раскритиковал предложение правительства выделить дополнительные 20 млрд грн на пенсии

Милованов раскритиковал предложение правительства выделить дополнительные 20 млрд грн на пенсии


фото: rbc
Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов раскритиковал предложение правительства увеличить государственные расходы на выплату пенсий в бюджете на 2020 год на 20 млрд грн

Об этом он написал в Facebook.

"Правительство предлагает увеличить расходы Пенсионного фонда на 20 млрд. А нужно прежде всего увеличить поддержку безработных или временно безработных. Этой поддержки в предложениях правительства я не увидел", - отметил Милованов.

Милованов считает, что пенсионеры в период кризиса и карантина почти не пострадают, ведь продолжат получать пенсии, как и раньше. В отличие от них, люди, которые потеряли работу из-за карантина пострадают гораздо больше, ведь потеряют источник дохода.

Экс-министр предлагает государству осуществлять прямые выплаты людям, которые потеряли работу из-за карантина в размере 5 тысяч гривен.

"Рабочая сила в Украине составляет 17,4 млн человек. Допустим 20% из этих людей нуждаются в помощи. При средней выплате в 5 тыс грн нужно 17 млрд грн. Это почти та сумма на которую предлагается увеличить финансирование Пенсионного фонда", - сообщил он.

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