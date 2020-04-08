МОЗ сменил время обнародования данных о COVID-19

8 апреля, 2020, 09:05

МОЗ сменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19 в Украине

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

"Обращаем внимание на то, что обнародование окончательных и достоверных данных о заболеваемости COVID-19 в Украине будет происходить раз в сутки, утром до 10:00. Статистика публикуется на каналах коммуникации МОЗ Украины и ЦОС", - говорится в сообщении.

Смена времени связана с поступлением большего количества подозрений, что требует большего времени для обработки и верификации данных, пояснили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что сообщение о результатах диагностирования из любых других источников, в том числе и от представителей органов местной власти, к моменту поступления официального подтверждения не могут быть верифицированы.

В последние дни информация по уровню заболеваемости на коронавирус обновлялась на официальных каналах МЗ в 9.30.