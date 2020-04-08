Мэр Фастова предложил для нарушителей карантина новое наказание - копание могил
8 апреля, 2020, 15:11
Мэр Фастова Михаил Нетяжук предложил наказывать нарушителей карантина рытьем могил
Об этом он написал в Facebook.
"Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые порой нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразно было бы, наверное, не штрафовать (их деньги на самом деле городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на рытье могил. Это было бы более убедительным", - заявил Нетяжук.
Он отметил, что такая форма воздействия законодательством не предусмотрена, поэтому власть усилит контроль.
"Кто не соблюдает требования - будет жестко наказываться. И потом не обижайтесь. Из-за одного равнодушного не должны рисковать все", - подчеркнул мэр.
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