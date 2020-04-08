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Espreso.tvОбществоМэр Фастова предложил для нарушителей карантина новое наказание - копание могил

Мэр Фастова предложил для нарушителей карантина новое наказание - копание могил

Мэр Фастова Михаил Нетяжук предложил наказывать нарушителей карантина рытьем могил

Об этом он написал в Facebook.

"Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые порой нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразно было бы, наверное, не штрафовать (их деньги на самом деле городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на рытье могил. Это было бы более убедительным", - заявил Нетяжук.

Он отметил, что такая форма воздействия законодательством не предусмотрена, поэтому власть усилит контроль.

"Кто не соблюдает требования - будет жестко наказываться. И потом не обижайтесь. Из-за одного равнодушного не должны рисковать все", - подчеркнул мэр.

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