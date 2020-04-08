Лишили права на защиту, угрожали родным: Украина заявила России протест из-за "приговора" украинцу Кашуку в оккупированном Крыму

8 апреля, 2020, 16:39

Министерство иностранных дел выразило протест РФ в связи с неправомерным приговором "суда" на территории оккупированной Автономной Республики Крым, которым гражданин Украины Денис Кашук приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в якобы покупке и хранении взрывчатки

Об этом сообщает пресс служба МИД.

Отмечается, что оккупационная власть лишила Кашука надлежащего права на защиту, в частности допустила к делу независимого адвоката только на стадии судебного разбирательства, а также оказывала психологическое давление на задержанного в виде угроз в адрес его родственников. Отдельные члены семьи вследствие таких угроз были вынуждены покинуть оккупированный полуостров.

"Расцениваем такие действия оккупационных властей Крыма как продолжение политических репрессий против граждан Украины, которые живут в условиях оккупации", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что оккупационная власть сознательно предпринимает шаги, которые ставят под серьезную угрозу жизнь и здоровье граждан Украины в условиях стремительного распространения вируса COVID-19, отсутствия надлежащей медицинской защиты на оккупированных территориях и связанной с этим особой эпидемиологической уязвимости в российских местах лишения свободы.

"Украина требует обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных украинцев, обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ международных мониторинговых миссий, Международного комитета Красного Креста к временно оккупированным территориям и незаконно удерживаемым гражданам Украины с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения", - отметили в МИД.

В ведомстве также призвали международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Напомним, в оккупированном Крыму 17 декабря 2019 года задержала жителя Симферополя Дениса Кашука по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ.

Впоследствии, в оккупированном Крыму так называемый Армянский городской суд приговорил к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы крымчанина Дениса Кашука, обвиняемого в "хранении взрывчатки".

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