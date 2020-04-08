Ляшко заявил, что пика эпидемии коронавируса в Украине может не быть
8 апреля, 2020, 20:38
В Министерстве здравоохранения надеются, что пика заболеваемости коронавируса в Украине не будет
Об этом hromadske сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Мы не хотим вообще, чтобы он (пик заболеваемости, - ред.) состоялся в Украине, и поэтому просим всех украинцев соблюдать карантинные меры, тогда у нас не будет никакого пика", - отметил он.
Ляшко добавил, что Минздрав ежедневно проводит моделирование развития заболеваемости.
"Ежедневно мы просматриваем это заболевание, поскольку так или иначе срабатывают наши карантинные меры, в первую очередь, по социальной самоизоляции и соблюдению дистанции. Это реально дает результат", - считает санврач.
Он добавил, что при соблюдении карантина можно уменьшить любые прогнозируемые показатели на 75%.
- Министерство здравоохранения напомнило, как пользоваться масками на пользу себе.
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