Ляшко заявил, что пика эпидемии коронавируса в Украине может не быть

8 апреля, 2020, 20:38

В Министерстве здравоохранения надеются, что пика заболеваемости коронавируса в Украине не будет

Об этом hromadske сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы не хотим вообще, чтобы он (пик заболеваемости, - ред.) состоялся в Украине, и поэтому просим всех украинцев соблюдать карантинные меры, тогда у нас не будет никакого пика", - отметил он.

Ляшко добавил, что Минздрав ежедневно проводит моделирование развития заболеваемости.

"Ежедневно мы просматриваем это заболевание, поскольку так или иначе срабатывают наши карантинные меры, в первую очередь, по социальной самоизоляции и соблюдению дистанции. Это реально дает результат", - считает санврач.

Он добавил, что при соблюдении карантина можно уменьшить любые прогнозируемые показатели на 75%.