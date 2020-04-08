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Espreso.tvОбществоЛяшко: за минувшие сутки от коронавируса умерли 7 человек

Ляшко: за минувшие сутки от коронавируса умерли 7 человек

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что за минувшие сутки от коронавируса умерли 7 человек

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"За прошедшие сутки умерло 7 человек. Четверо из них в Ивано-Франковской области. Возраст умерших - 71,82,72,69 лет. Два человека до 60 лет - 51 и 58 лет. И в Киеве умер мужчина 35 лет. Показатель летальности на сегодняшний день составляет 3,1%", - отметил Ляшко.

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