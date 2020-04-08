Легендарный футболист "Ливерпуля" попал в ДТП с дочкой

8 апреля, 2020, 13:27

Знаменитый футболист английского "Ливерпуля" Йон-Арне Риизе попал в Норвегии в ДТП вместе со своей дочерью

Об этом сообщает Dagbladet .

Риизе вместе со своей 19-летней дочерью был госпитализирован в больницу после ДТП. Авария произошла у 7 апреля вечером. Футболист направлялся со своей дочерью в норвежский город Олесунн на своем автомобиле и не справился с управлением.

По информации источника, Йон-Арне Риизе и его дочь Ариана не сильно пострадали и оставались в сознании, когда их госпитализировали медики.

Рииз известный прежде благодаря выступлениям за "Ливерпуль", за который он играл с 2001 по 2008 года. С английским клубом он в 2005 году выиграл Лигу чемпионов. Также 39-летний норвежец выступал итальянскую "Рому", английский "Фулхэм", французский "Монако", кипрский АПОЭЛ, норвежский "Олесунн", а также за индийские клубы "Одиши" и "Ченнаин".

За сборную Норвегии сыграл 97 матов и забил 14 голов.

Напомним, 2 апреля немецкая "Бавария" оштрафовала защитника Джерома Боатенга который нарушил карантин и попал в ДТП.

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