Легендарный футболист "Ливерпуля" попал в ДТП с дочкой
Об этом сообщает Dagbladet .
Риизе вместе со своей 19-летней дочерью был госпитализирован в больницу после ДТП. Авария произошла у 7 апреля вечером. Футболист направлялся со своей дочерью в норвежский город Олесунн на своем автомобиле и не справился с управлением.
По информации источника, Йон-Арне Риизе и его дочь Ариана не сильно пострадали и оставались в сознании, когда их госпитализировали медики.
Рииз известный прежде благодаря выступлениям за "Ливерпуль", за который он играл с 2001 по 2008 года. С английским клубом он в 2005 году выиграл Лигу чемпионов. Также 39-летний норвежец выступал итальянскую "Рому", английский "Фулхэм", французский "Монако", кипрский АПОЭЛ, норвежский "Олесунн", а также за индийские клубы "Одиши" и "Ченнаин".
За сборную Норвегии сыграл 97 матов и забил 14 голов.
- Напомним, 2 апреля немецкая "Бавария" оштрафовала защитника Джерома Боатенга который нарушил карантин и попал в ДТП.
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