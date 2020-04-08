Корпорация "АТБ" передала больнице Мечникова уникальную систему диагностики

8 апреля, 2020, 10:05

Компактный многофункциональный прибор позволит оперативно выявлять у жителей города и области заболевание COVID-19

Корпорация "АТБ" передала лабораторному центру областной клинической больницы имени Мечникова уникальную систему диагностики. Компактный многофункциональный прибор позволит оперативно выявлять у жителей города и области заболевание COVID-19. Это современная высокопроизводительная система для проведения диагностики на полимеразной цепной реакции и мультиплексного анализа.

"Этот прибор позволит выявлять все вирусные заболевания в режиме реального времени. Он может одновременно проводить 90-100 анализов одновременно. Все наши пациенты, которые будут проходить диагностику на быстрых тестах на коронавирус, смогут пройти полноценное обследование на оборудовании, которое дает почти 100 процентную гарантию. Мы верим, что такая работа даст возможность многим людям Днепра и Днепропетровской области обязательно вовремя поставить диагноз и получить лечение. Все эпидемии проходят, они короткие. А диагностика, помощь людям останутся. Это самое главное ", - рассказывает главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.



В общем корпорация "АТБ" закупила 12 приборов для диагностики на сумму около 10 млн грн. Их передадут областным лабораторным центрам и больницам в Житомире, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове, Сумах, Черновцах, Херсоне, Чернигове и Киеве.

"Корпорация "АТБ" по просьбе Офиса Президента выделила 10 миллионов гривен на закупку ультрасовременных систем диагностики, которые были закуплены во Франции и буквально на прошлой неделе доставлены в Украину. Эти системы позволят в режиме реального времени проводить диагностику и выявлять инфекционные заболевания", - говорит директор Благотворительного Фонда корпорации "АТБ" Сергей Демченко.

С 3 апреля "АТБ" как социально ответственный бизнес совместно с Министерством социальной политики запустил еще один благотворительный проект. Это адресная помощь социально незащищенным слоям населения. Представители социальных служб передают продуктовые наборы и товары повседневного спроса. Бюджет проекту - 100 миллионов гривен.