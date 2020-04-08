Коронавирус: правительство запретило остановку соцвыплат переселенцам во время карантина
Об этом свидетельствует проект постановления, которым располагает РБК-Украина.
Кабмин принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которым предусматривается недопущение случаев прекращения соцвыплат ВПО в связи с установлением карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.
Документ был принят во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".
Предусмотрено, что на период действия карантина или ограничительных мер и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:
- принятие решений об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания считать, что такое лицо вернулось на покинутое место постоянного проживания;
- остановка публичным акционерным обществом "Государственный ощадный банк Украины" расходных операций по текущему счету ВПО при отсутствии прохождения физической идентификации;
- осуществление контроля за проведением соцвыплат переселенцам по месту их фактического проживания/пребывания.
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