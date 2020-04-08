Коронавирус подтвердили у военного, находившегося на самоизоляции

Об этом сообщает командование Медицинских сил вооруженных сил Украины.

На 07:00 8 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, из них 1 летальный ", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.

Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 3 апреля находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Отмечается, что лица контактировавших с этим военным находятся на самоизоляции.

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