Коронавирус подтвердили у военного, находившегося на самоизоляции
Об этом сообщает командование Медицинских сил вооруженных сил Украины.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.
Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 3 апреля находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Отмечается, что лица контактировавших с этим военным находятся на самоизоляции.
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