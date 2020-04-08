Коноплянка признался, что в чемпионате Испании болеет за россиянина
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.
По словам Коноплянки, он болеет за Черышева и пытается поддерживать с ним связь.
"В Испании две команды, которые могут выиграть. За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл Ла Лигу, но все мы понимаем, что это 1%. Только если вернется в "Реал", победа будет возможна", - сказал Коноплянка.
Также он добавил, что считает фаворитом в борьбе за чемпионство "Барселону".
"Барселона" или "Реал"? Наверное, сейчас "Барселона". Хотя когда в Испании был Криштиану Роналду, немного интереснее была лига. Все согласны с этим ", - считает Коноплянка.
Сегодня стартует наш новый проект #GOnline. Гостем первого эфира станет игрок национальной сборной Украины по футболу - Евгений Коноплянка @ konoplyanka.official! Мы предлагаем тебе присоединиться к созданию трансляции. ⠀ Задача следующее - под данным постом оставить комментарий на любую из 3 тем: Интересный факт о Евгении; Забавно описать @ konoplyanka.official; Дать новый псевдоним Коноп. ⠀ Ждем твоей активности в комментариях ⠀ # УАФ # МиЗбирна #GOnline
- Напомним, 7 апреля Евгений Коноплянка заявил, что не воспринимает название своего родного города Кропивницкий, ему больше нравится Кировоград.
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