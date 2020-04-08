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Espreso.tvСпортКоноплянка признался, что в чемпионате Испании болеет за россиянина

Коноплянка признался, что в чемпионате Испании болеет за россиянина


фото: Getty Images
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины признался, что в чемпионате Испании болеет за россиянина Дениса Черышева, который играет за "Валенсию"

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.

По словам Коноплянки, он болеет за Черышева и пытается поддерживать с ним связь.

"В Испании две команды, которые могут выиграть. За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл Ла Лигу, но все мы понимаем, что это 1%. Только если вернется в "Реал", победа будет возможна", - сказал Коноплянка.

Также он добавил, что считает фаворитом в борьбе за чемпионство "Барселону".

"Барселона" или "Реал"? Наверное, сейчас "Барселона". Хотя когда в Испании был Криштиану Роналду, немного интереснее была лига. Все согласны с этим ", - считает Коноплянка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня стартует наш новый проект #GOnline. Гостем первого эфира станет игрок национальной сборной Украины по футболу - Евгений Коноплянка @ konoplyanka.official! Мы предлагаем тебе присоединиться к созданию трансляции. ⠀ Задача следующее - под данным постом оставить комментарий на любую из 3 тем: Интересный факт о Евгении; Забавно описать @ konoplyanka.official; Дать новый псевдоним Коноп. ⠀ Ждем твоей активности в комментариях ⠀ # УАФ # МиЗбирна #GOnline

Публикация от UAF / УАФ (@uafukraine)

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