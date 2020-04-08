Количество киевлян с COVID-19 выросло до 294, - Кличко

8 апреля, 2020, 12:15

7 апреля в Киеве обнаружили еще 15 случаев COVID-19, 8 человек госпитализировали

Об этом мэр Киева заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Количество киевлян, заболевших коронавирус, за минувшие сутки увеличилось на 15 человек", - отметил Кличко.

Всего в столице уже 294 подтвержденных случая.

Заболели еще 8 женщин в возрасте от 20 до 67 лет и 6 мужчин от 43 до 61 года. Также мэр отметил, что заболел один 16-летний юноша.

"Среди киевлян заболевших за минувшие сутки, трое медиков", - добавил мэр.

В больницы города госпитализировали 8 пациентов, остальные лечатся дома на самоизоляции.

"Большинство киевлян, которых поражает вирус в столице, люди молодого и среднего возраста", - отметил Виталий Кличко.

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