Количество киевлян с COVID-19 выросло до 294, - Кличко
Об этом мэр Киева заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Количество киевлян, заболевших коронавирус, за минувшие сутки увеличилось на 15 человек", - отметил Кличко.
Всего в столице уже 294 подтвержденных случая.
Заболели еще 8 женщин в возрасте от 20 до 67 лет и 6 мужчин от 43 до 61 года. Также мэр отметил, что заболел один 16-летний юноша.
"Среди киевлян заболевших за минувшие сутки, трое медиков", - добавил мэр.
В больницы города госпитализировали 8 пациентов, остальные лечатся дома на самоизоляции.
"Большинство киевлян, которых поражает вирус в столице, люди молодого и среднего возраста", - отметил Виталий Кличко.
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